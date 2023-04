Jorge Jesus e o futuro: «Presidente do Fenerbahçe deu-me algum tempo para refletir»

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus foi instado a comentar o futuro à frente do Fenerbahçe e as mais recentes notícias que o colocam como possível sucessor do português Vítor Pereira no Flamengo. O técnico luso, de 68 anos, explicou em conferência de imprensa o que está em causa. "O presidente [do Fenerbahçe] falou comigo. Tenho um carinho muito grande. É um homem que se sacrifica muito pelo Fenerbahçe, seja a nível familiar ou financeiramente. Por vezes ainda tem de levar com situações menos agradáveis. Ele colocou-me esse problema, disse que gostava de continuar comigo. Deu-me algum tempo para eu refletir. Como tenho dito desde o primeiro dia em que me conheceu... Tentou contratar-me em fevereiro e disse-lhe que só lhe dava um resposta em maio. Conseguiu convencer-me. Vim para a Turquia porque ele me convenceu. Vamos ver, falta um mês para isto acabar. Temos tempo para falar sobre isso, não é o momento ideal para falar sobre isso", esclareceu JJ.