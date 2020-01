A carregar o vídeo ...

O Flamengo de Jorge Jesus defronta, esta terça-feira, os árabes do Al Hilal em jogo a contar para a meia-final do Mundial de Clubes, em Doha, capital do Qatar, naquele que será um reencontro para o treinador português. Na hora de explicar a importância que a partida iria ter, o técnico assumiu que era "uma mistura de sentimentos". [Vídeo: Omnisport]