Jorge Jesus e o vencedor da Supertaça: «Se alguém souber que me diga para eu apostar»

O próximo jogo do Benfica realiza-se na quarta-feira, dia 23, frente ao FC Porto, a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira. Na conferência de imprensa após a vitória () sobre o Gil Vicente, Jorge Jesus foi desafiado a adivinhar quem será o vencedor do duelo entre águias e dragões, ao que respondeu: "Não sei, não sou bruxo. Se alguém souber que me diga para eu apostar." [Vídeo: Sport TV]