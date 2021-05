Jorge Jesus e Sérgio Conceição passaram um pelo outro... e ignoraram-se: as imagens do momento

A carregar o vídeo ...

A relação entre Jorge Jesus e Sérgio Conceição já teve melhores dias e esta quinta-feira foi exemplar. Os treinadores, que em tempos fizeram elogios públicos mútuos, apesar de rivais, não se falaram e muito menos houve o cumprimento da ordem depois do Benfica-FC Porto... Registe-se que os técnicos mantiveram uma discussão bem acalorada no jogo da 1ª volta, no Dragão, captada pelas câmaras de TV. No entanto, na Luz, não houve só relações frias, bem provado nos abraços no final: Evanilson e Pepe saudaram Pedrinho; Darwin e Marchesín estiveram à conversa; e viu-se o abraço de Toni Martínez a Diogo Gonçalves, antigos companheiros no Famalicão.