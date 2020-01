Jorge Jesus em exclusivo a Record: «Ninguém trabalha como nós; alguns andam a copiar-nos»

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus é o vencedor do Prémio Artur Agostinho em 2019, a maior distinção de Record. Nesta entrevista exclusiva ao nosso jornal, que pode acompanhar esta terça-feira em todas as plataformas, o treinador explica como levou o Flamengo à conquista do Brasileirão e da Taça Libertadores. [Entrevista: David Novo e Sérgio Krithinas/Imagem: André Germano e Diogo Rodrigues/Edição: Joel Pinheiro]