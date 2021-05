A carregar o vídeo ...

Como é habitual, antes da final da Taça de Portugal houve lugar ao hino de Portugal, entoado por um grupo de crianças do coro da Academia de Música Costa Cabral, do Porto. Os miúdos foram acompanhados pela Banda Sinfónica Portuguesa, num grande momento que deixou encantado, em particular, Jorge Jesus. O treinador do Benfica foi dos que mais incentivou os jovens.