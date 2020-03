A carregar o vídeo ...

Após a vitória do Flamengo diante da Portuguesa ( 2-1 ), para o estadual do Rio de Janeiro, Jorge Jesus revelou que "perdeu um amigo" em Portugal devido ao surto de coronavírus. Na Fla TV, o treinador português pediu para que não sejam disputados mais jogos à porta fechada e disse que o clube "está no risco".