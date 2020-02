Jorge Jesus implacável: «Ganhar a Libertadores e o campeonato é cheirinho? Só para quem não tem olfato...»

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus continua igual a si próprio e já começou a temporada no Brasil a toda a velocidade. Na cerimónia de apresentação do encontro entre o Flamengo e o Ath. Paranaense a contar para a Supertaça do Brasil, o treinador português foi questionado se as provocações sobre o 'cheirinho' do Mengão causam-lhe algum incómodo e a resposta não demorou. [Vídeo: Twitter]