Jorge Jesus deixou Bruno César de mão estendida no hotel

No hotel para onde a equipa do Sporting se dirigiu após a derrota na final da Taça de Portugal, diante do Aves (2-1), Jorge Jesus cumprimentou todos os jogadores do plantel com exceção de Bruno César. Quando chegou a vez do médio, este ainda levantou ligeiramente a mão para cumprimentar o treinador mas ao ver que não iria haver correspondência do outro lado voltou a baixar a mão e seguiu caminho. Uns passos depois, olhou para trás, admirado. [Vídeo: CMTV]