Com um jogo já esta terça-feira, diante do Al Hilal, para a meia-final do Mundial de Clubes, Jorge Jesus, treinador do Flamengo, não quis pensar no Liverpool, possível adversário da final da competição. Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a sua antiga equipa, o técnico português valorizou a qualidade do conjunto árabe. [Vídeo: Omnisport]