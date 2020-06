Jorge Jesus: «Os jogadores do Flamengo amam-me e eu amo-os... era incapaz de dizer isto em Portugal»

A carregar o vídeo ...

[Entrevista originalmente publicada a 31 de dezembro de 2019] No anúncio oficial da renovação pelo Flamengo, Jorge Jesus escreveu uma mensagem nas redes sociais em que justificou a permanência. "As minhas relac¸o~es de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e Nac¸a~o Rubro-Negra foram determinantes para tocar meu corac¸a~o e falaram mais alto em minha decisa~o". Algo que, aliás, o treinador português já havia admitido na entrevista a Record no final de 2019. Recorde as palavras de Jorge Jesus.