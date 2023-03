Jorge Jesus protestou tanto com o árbitro que acabou expulso

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus foi expulso do Alanya-Fenerbahçe à passagem do minuto 68. O treinador mostrou-se muito crítico do trabalho do árbitro Mete Kalkavan que o juiz foi mesmo obrigado a puxar do cartão vermelho, três minutos depois de Enner Valencia empatar a partida, de penálti. A vitória surgiu mesmo já com Jesus na bancada, com um 3-1, na 26ª jornada do campeonato turco.