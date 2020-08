Jesus recorda títulos em vídeo nas redes sociais: «Que a nação benfiquista possa reviver estes momentos e emoções»

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus voltou esta sexta-feira a dirigir-se aos sócios e adeptos do Benfica através de uma publicação no Instagram. O técnico partilhou um vídeo com várias imagens da sua anterior passagem pelo clube e escreveu: "Que a nação benfiquista possa reviver momentos como estes, emoções como estas. É o desejo que está em nossos corações". [Vídeo: Instagram]