Na conferência de imprensa após o empate do Benfica ( 2-2 ) no terreno do Standard Liège, Jorge Jesus recordou a última vez que tinha estado naquele estádio, em fevereiro de 2009, quando orientava o Sp. Braga. Na altura, os minhotos venceram por 1-0 e confirmaram o apuramento para os 'oitavos' da Liga Europa.