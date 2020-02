A carregar o vídeo ...

Gerson, autor de dois golos na vitória ( 3-0 ) do Flamengo, que conquistou a Supertaça Sul-Americana, celebra com o gesto de quem está a decapitar o adversário. "Executamos os cara", costumam dizer os adeptos do Mengão quando o 'Joker' marca. Pois bem, este movimento foi repetido milhares de vezes no Maracanã esta noite e, nas celebrações, até Jorge Jesus experimentou.