Julian Weigl assinou um dos golos da goleada () imposta pelo Benfica ao Lech Poznan na noite desta quinta-feira. Na conferência de imprensa no final do encontro, Jorge Jesus elogiou a entrada do médio alemão na partida, o golo que apontou e sunlinhou: "É um jogador com uma qualidade de passe extraordinária."