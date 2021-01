Jorge Jesus tem infeção respiratória: saiba quem pode tomar o lugar do técnico frente ao Belenenses SAD

A carregar o vídeo ...

O Benfica informou esta quarta-feira que Jorge Jesus tem uma infeção respiratória e que a sua presença no banco frente ao Belenenses SAD, duelo agendado para esta quinta-feira, a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal, está em risco. O jornalista Valter Marques explica quem poderá o tomar o lugar do técnico no comando das águias, caso se confirme a sua ausência.