Jorge Jesus viu na primeira fila a vitória da equipa de basquetebol do Fenerbahçe e foi acarinhado pelos adeptos

Jorge Jesus foi um espectador especial no jogo de basquetebol entre o Fenerbahçe e o Maccabi Tel Aviv, a contar para a Euroliga. O treinador de futebol do clube turco assistiu na primeira fila à partida que terminou com a vitória da equipa de Istambul (86-71), na companhia do diretor desportivo do Fenerbahçe, Mário Branco. JJ foi aclamado pelos adeptos no pavilhão e, por várias vezes, devolveu o carinho dos fãs presentes.