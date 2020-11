A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus foi esta sexta-feira questionado sobre William Carvalho - que tem sido apontado como possível reforço do Benfica - e não poupou nos elogios ao internacional português. O técnico, que orientou o médio no Sporting, diz que conhece muito bem as caraterísticas de William e afirma que se trata de um "excelente jogador".