Espanhol que é espanhol não diz que não a um bom 'jamón' e Jorge Martín segue essa máxima... até quando está a competir. Esta quinta-feira, antes do arranque do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, o jovem 'rookie' foi apanhado pelo colega de equipa Johann Zarco com a mão (literalmente) na massa - ou na pata...