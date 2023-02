Jorge Valdivia: «Por este preço, o Enzo tem de fazer mais diferença do que o Casemiro»

A carregar o vídeo ...

Jorge Valdivia foi um dos grandes médios a atuar na América do Sul nas últimas duas décadas. O antigo internacional chileno e agora comentador televisivo garantiu que face aos 121 milhões de euros que custou, Enzo Fernández ficou com uma "responsabilidade tremenda" de mostrar valor no Chelsea. Em especial, "tem de fazer golos" e comparou-o a um reforço do Manchester United. "Não são 120 milhões de euros por aquilo que representa o seu futebol mas, sem dúvida, foi por causa do Mundial que passou a custar isso, por aquilo que vinha a fazer no Benfica fez com que o Chelsea pagasse este preço alto. Este preço alto é uma responsabilidade tremenda para ele. É uma exigência e uma pressão de ser o jogador argentino mais caro da história. Tem de fazer mais diferença do que o Casemiro, que não custou o que custou o Enzo Fernández. Jogam na mesma posição, é um ‘trinco’. O Casemiro faz golos de cabeça e de longe", sustentou Valdivia. [Imagens: ESPN Chile]