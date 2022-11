Jornalista argentina foi roubada no Qatar e partilha experiência vivida com a polícia

A carregar o vídeo ...

A jornalista argentina Dominique Metzger denunciou no domingo um roubo de que foi vítima enquanto fazia o seu trabalho no Mundial'2022. Nas redes sociais, a repórter da Todo Noticias partilhou o sucedido e deixou ainda vídeos do momento em que foi fazer a denúncia e prestar declarações às autoridades. Posteriormente, em direto, Dominique Metzger partilhou ainda algo mais inesperado, ao dizer que a polícia que a atendeu a questionou sobre o que queriam que fizessem ao autor do roubo.