Jornalista argentino emociona-se e chora durante entrevista a Messi

O jornalista argentino Pablo Giralt protagonizou um momento raramente visto, quando durante uma recente entrevista a Leo Messi acabou por sucumbir à emoção.



"O único que te desejo é que sejas muito feliz, que te corra tudo bem na vida. Tenho um profunda admiração por ti...", disse o jornalista, antes de passar por um momento de emoção que surpreendeu o próprio Messi - que nem parecia bem acreditar no que acontecia. "Sou um miúdo que sempre sonhou em fazer isso, mas nunca pensei que teria a sorte de poder acompanhar-te com as minhas histórias e com o meu amor pela tua carreira. Agradeço-te por isso", acrescentou o repórter da DirecTV Sports.



Recomposto da surpresa, Messi assumiu que o emociona poder tocar os adeptos dessa forma. "Sei que há muitas pessoas no Mundo que sempre me acompanharam e admiraram. Sou grato pelo amor que recebi ao longo da minha carreira", assumiu La Pulga.