Jornalista brasileiro amigo de Jorge Jesus revela: «Até maio não quer assumir clube algum»

Antes de sair do Benfica, Jorge Jesus fechou um acordo em que continuaria a receber o ordenado até 30 de junho ou até assinar com um novo clube. Porém, este último pode ser um cenário ainda distante. O jornalista brasileiro Benjamin Back, que apresenta o programa Arena SBT, revelou esta sexta-feira que teve uma conversa por telefone com Jorge Jesus, na qual o técnico terá afirmado não ter intenções de voltar a trabalhar até maio. E nem mesmo o interesse do Corinthians alterou o cenário."Jorge Jesus ligou-me. Tivemos uma longa conversa e perguntei o que tinha de verdade e mentira em toda a história. A verdade é que nenhum dirigente do Corinthians ligou para ele, a não ser Duilio Monteiro Alves, o presidente, que ligou em dezembro. Só. De lá para cá, não teve mais nenhuma ligação, nenhum contato, nenhuma proposta, zero", afirmou o jornalista, que se tornou amigo próximo do amadorense durante a sua passagem pelo Flamengo.O interesse do Corinthians, que despediu Sylvinho recentemente e procura um novo treinador, terá sido confirmado por Jorge Jesus. "Ele disse-me que sabe da história do Corinthians, da grandeza, dos adeptos, de tudo isso, que respeita demais o clube, só que até maio não quer assumir clube nenhum", garantiu Benjamin Back."Ele tem um compromisso com o Benfica, onde recebe o salário integral, está a curtir as férias, com a família, e quer manter uma coerência, porque ele recebeu várias propostas de muitos clubes da Europa e não quis assumir agora", rematou.