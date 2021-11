Jornalista brasileiro ficou sem voz e só relatou golo do Athletico Paranaense... um dia depois

A carregar o vídeo ...

Jornalista destacado pela Conmebol TV para relatar a final da Sul-Americana, Napoleão de Almeida ficou sem voz no pior momento possível: na altura em que Nikão fez o golo que deu o triunfo ao Athletico Paranaense sobre o RB Bragantino. Por isso, um dia depois, o jornalista decidiu compensar os seus seguidores e partilhou, nas redes sociais, o vídeo com o relato 'correto'. "O golo de Nikão, como eu gostaria de ter narrado. O golo de Nikão para a história. O maior da história do #Athletico. O golo que vocês merecem ouvir", escreveu o comentador.