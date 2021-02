Jornalista brasileiro não tira mérito a Abel mas aponta: «É melhor a dar entrevistas do que treinador»

A carregar o vídeo ...

No programa 'Fim de Papo', do UOL Esporte, o jornalista Luís Augusto Símon, conhecido como Menon, comentou a conquista de Abel Ferreira na Taça Libertadores pelo Palmeiras. Além de considerar que o português "não fez nada de novo" no futebol brasileiro,comparou Abel com outros treinadores consagrados do futebol sul-americano e ainda com... Jorge Jesus.