Jornalista brasileiro revela que Messi já telefonou a Neymar para seguirem juntos para Manchester

Messi quer deixar o Barcelona e já terá escolhido o seu próximo destino. Segundo o jornalista brasileiro Jorge Nicola o avançado argentino teria dado indicação que quer voltar a trabalhar com Pep Guardiola , agora no Manchester City , e também com Neymar. O jornalista garante que fonte próxima do internacional brasileiro do PSG afirmou que Messi já terá mesmo telefonado a Neymar para ambos rumarem ao Manchester City.