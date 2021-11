Jornalista chinês mostra vídeo de Peng Shuai e garante que foi gravado hoje

A carregar o vídeo ...

Continua a situação dramática em torno de Peng Shuai e a verdade é que os mais recentes desenvolvimentos não servem mais do que dar mais 'gás' à polémica. Este sábado, nas redes sociais, o jornalista Hu Xijin, editor do 'Global Times', partilhou um vídeo da tenista a jantar com o seu treinador e amigos, que garante ter sido captado este sábado. "Consegui dois vídeos que mostram que Peng Shuai estava a jantar com o seu treinador e amigos num restaurante. O conteúdo do vídeo mostra claramente que foram gravados este sábado, hora de Pequim", escreveu o jornalista do diário chinês, que como se sabe é o órgão oficial do regime chinês...