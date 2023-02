Jornalista da 'ESPN' termina 'flash-interview', vai ao telemóvel e celebra golo do Fulham

A carregar o vídeo ...

Jamie Bynoe-Gittens, jovem avançado inglês de apenas 18 anos, abriu caminho à vitória do Borussia Dortmund sobre o Werder Bremen (2-0) este sábado e foi um dos principais destaques dos aurinegros. No final da partida, o jogador foi o escolhido para falar na 'flash-interview' da ESPN, conduzida pelo jornalista Archie Rhind-Tutt. O repórter terminou a entrevista rápida ao jovem atacante do Dortmund e foi rapidamente verificar o telemóvel, celebrando de seguida com o punho cerrado. Através do Twitter, revelou o porquê da sua celebração: "Fico mais calmo quando o Fulham marca", atirou. Relacionado com o festejo estará o golo de Solomon, que fechou o resultado em 2-0 para a turma de Marco Silva já perto do final do encontro.