Jornalista desafiou Karsten Warholm a dar-lhe uma chapada e o norueguês... não recusou

A carregar o vídeo ...

Antes de cada competição, o norueguês Karsten Warholm tem um ritual de se 'auto-esbofetear', num gesto que o recordista mundial dos 400 metros barreiras atribui à necessidade de se 'acordar'. Ora, este domingo, depois da prova do Meeting de Estocolmo da Liga Diamante - que Warholm venceu -, um jornalista do portal Citius Mag decidiu testar o poder da tal chapada. O norueguês, sempre bem disposto, acedeu ao pedido do repórter, mas terá sido certamente bem meiguinho...