Os Clemson Tigers de Trevor Lawrence perderam este sábado com os Ohio State, na final do Sugar Bowl, mas aquilo que ficou foi um insólito momento vivido na conferência de imprensa pelo quarterback. Tudo sucedeu quando uma jornalista fez um comentário irónico quanto ao visual do jogador, sem se aperceber que o seu microfone estava ligado A reação de Lawrence foi... peculiar.