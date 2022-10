Jornalista francês faz revelação: «Rúben Amorim vai ser o próximo treinador do Paris SG»

A carregar o vídeo ...

O jornalista francês Dominique Sévérac revelou este sábado, no programa 'On refait le match', da RTL, que Rúben Amorim será o próximo treinador do Paris SG. O jornalista não adianta quando, mas assegura que o português será o sucessor de Christophe Galtier, o atual técnico dos parisienses que nos últimos tempos não tem tido vida fácil.