Jornalista italiana cruza as pernas ao estilo de Sharon Stone e momento torna-se viral

A jornalista italiana Paola Ferrari, da RAI1, foi 'apanhada' pelas câmaras a cruzar as pernas num direto durante o Europeu e o momento tornou-se viral. Muitos comparam-no à famosa cena do filme 'Instinto Fatal', protagonizado por Sharon Stone. "Tornou-se viral, o vídeo está a a ser mais usado do que o VAR em campo", disse, bem humorada, a jornalista, de 60 anos. (Vídeo Twitter)