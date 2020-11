Jornalista revela o que viu no quarto de Maradona quando El Pibe acusou doping no Mundial

A carregar o vídeo ...

Lobo Carrasco, jornalista espanhol, revelou no programa 'El Chiringuito' o que encontrou no quarto de Maradona no dia em que vistou El Pibe no quarto, depois de o argentino ter acusado positivo num contro antidoping no Mundial de 1994, nos Estados Unidos. Carrasco revela que quando lá chegou já se sabia do positivo e que Diego aguardava pelo resultado da contra análise. (Vídeo 'AS')