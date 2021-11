Jornalistas chineses partilham vídeos da tenista desaparecida mas as preocupações mantêm-se

A carregar o vídeo ...

Alguns jornalistas chineses partilharam nas últimas horas vídeos de Peng Shuai, a tenista chinesa cujo paradeiro continua desconhecido desde o início do mês, depois de ter revelado ter sido vítima de abusos sexuais por parte de um ex-elemento do governo. Os jornalistas divulgaram no Twitter (uma rede social proibida na China) vídeos da antiga número um mundial de pares num evento com crianças no China Open, bem como num jantar em Pequim. O presidente do WTA, Steve Simon, considerou estes vídeos "insuficientes" para provar que Peng Shuai se encontra bem. O WTA continua sem conseguir contactar com a jogadora. (Vídeos Twitter)