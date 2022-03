A carregar o vídeo ...

Conceituado lutador do UFC, o brasileiro José Aldo confessou em conversa com o podcast BarbaCast que costuma 'chatear' jogadores de futebol de renome para se mudarem para o Flamengo. Entre eles está Cristiano Ronaldo, um jogador que na voz de Aldo é mais fã "das lutas [de UFC] muito mais do que qualquer brasileiro".