José Cristo, o presidente que faz tudo pelo Mafra (até cortar a relva, montar bancadas e conduzir o autocarro)

Se o Barcelona usa o leme "mais do que um clube", é justo dizer que José Cristo é mais do que um presidente. "É a minha paixão. Se for preciso corto a relva, lavo os balneários e conduzo o autocarro. Posso-lhe garantir que fui quem colocou as cadeiras que estão ali na bancada. Este poste de iluminação atrás de si fui eu quem o endireitou porque ele caiu. Isto para mim é normal. Mas faço tudo com gosto e nunca contrariado", conta a Record, na reportagem 'Aqui, jogas em casa' em parceria com o Placard.pt