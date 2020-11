A carregar o vídeo ...

José Fonte acompanhou o míster Fernando Santos na conferência de imprensa de antevisão ao encontro entre Portugal e França, em jogo da 5.ª jornada do grupo 3 da Liga das Nações. O defesa-central português sublinhou a importância do resultado entre as duas seleções, que será determinante para o futuro das equipas na prova.