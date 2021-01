José Francisco Neves: «As pessoas gostam da Allianz Cup e isso é o mais importante»

A carregar o vídeo ...

José Francisco Neves, membro do Comité de Direção da Allianz Portugal, foi um dos convidados na conferência 'Record Talks Allianz', realizada este sábado no Estádio Municipal de Leiria e aproveitou para explicar a ligação da marca ao desporto, mais concretamente ao futebol através da Allianz Cup. José Francisco Neves reforça a importância da prova no país e justifica-o com as audiências televisivas.