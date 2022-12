A carregar o vídeo ...

José Herculano, atual preparador físico da seleção do Bahrain, desempenho as mesmas funções na Coreia do Sul, em 2018 e 2019, também com Paulo Bento ao leme. A Record, elogiou a perserverança do adversário de Portugal no encontro de amanhã, para a 3.ª jornada do grupo H do Mundial'2022.