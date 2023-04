José Manuel Freitas: «Fernando Santos não ficou incomodado por Cristiano Ronaldo não se ter despedido dele»

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo deixou esta quinta-feira uma mensagem a Rudi García, após a saída do técnico do Al Nassr. "Foi um prazer ter trabalhado consigo. Desejo-lhe o melhor para o futuro", escreveu através das redes sociais. No programa 'Mercado' da CMTV, José Manuel Freitas analisou a diferença de tratamento de CR7 para com o antigo selecionador Fernando Santos, de quem Ronaldo não se despediu publicamente.