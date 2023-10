José Manuel Freitas e as multas a Sporting e FC Porto: «O que agride mais: as palavras ou os atos?

A carregar o vídeo ...

O FC Porto foi punido pelo Conselho de Disciplina com um jogo de interdição do Estádio do Dragão e multas no valor de 8.670 euros, no seguimento de factos ocorridos na visita ao Moreirense, na 1.ª jornada da Liga Betclic. No mesmo dia, o Conselho de Disciplina multa Sporting em 15.300 euros por "lesão da honra" a propósito das declarações de Carlos Xavier sobre Taremi.