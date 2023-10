A carregar o vídeo ...

Viktor Gyökeres apontou, esta segunda-feira, um golo para ver e rever no Bélgica-Suécia . O avançado do Sporting arrancou do meio-campo, deixou Tielemans para trás, 'sentou' Vertonghen já dentro da grande área e, de pé direito, atirou para o fundo da baliza de Matz Sels.