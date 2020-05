A carregar o vídeo ...

O treinador português José Morais, atualmente ao serviço do Jeonbuk Motors , na Coreia do Sul, tem no seu currículo uma passagem pelo Real Madrid como observador e acredita que Kylian Mbappé (Paris SG) e Erling Haaland (B. Dortmund) são duas soluções perfeiras para os merengues nas próximas épocas [Vídeo: Omnisport]