José Mourinho até falou na terceira pessoa numa conferência marcante: «Não sou estúpido»

A carregar o vídeo ...

A conferência de José Mourinho de antevisão ao Roma-Nápoles de hoje foi marcante. Ainda na ressaca da pior derrota da carreira, o treinador retirou as culpas ao proprietário e a Tiago Pinto, recordou a pesada herança herdada pelos atuais donos do clube e disse aceitar a situação atual do emblema romano, apesar das queixas após o jogo com o Bodo/Glimt. "Este é um projeto que necessita de tempo. Quando se escreve que Mourinho não está contente, isso não é verdade. O Mourinho quer mais jogadores, como qualquer treinador; o Mourinho quer uma equipa equilibrada, com dois jogadores por posição de qualidade; sim, mas o Mourinho não é parvo, tem grande respeito por Friedkin, pelo Tiago e aceitou este trabalho porque compreende a situação", referiu o técnico.