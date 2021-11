José Mourinho em 'bate-boca' com ex-internacional norueguês: «Diga-me o que viu!»

A carregar o vídeo ...

Após o empate caseiro da Roma com o Bodo/Glimt (2-2), José Mourinho esteve na flash interview da 'Viaplay' com Jan Age Fjortoft, agora jornalista e antigo internacional norueguês, na década de 80 e 90. Questionado sobre que erros cometera o árbitro - o Special One tinha falado antes em dois penáltis por marcar -, Mourinho perguntou ao repórter se tinha visto o encontro, desenrolando-se a partir daqui um 'bate-boca', de parada e resposta.