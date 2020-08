A carregar o vídeo ...

José Mourinho partilhou esta quarta-feira um vídeo no qual mostra o seu retorno ao trabalho com a observação de um vídeo de um dos jogos do Tottenham. Nas redes sociais os adeptos do Tottenham reagiram e houve até alguns que viram nele o vídeojogo... Football Manager. Vá, confessamos que à primeira vista também pensámos o mesmo!