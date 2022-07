A carregar o vídeo ...

José Mourinho conquistou o prémio 'Talento que Marca o Mundo' do mês de maio . O treinador da Roma venceu a primeira edição da Conference League no referido período, com uma vitória na final sobre o Feyenoord (1-0) e, como consequência, recebeu agora esta distinção: "Os prémios nunca são demais", referiu. (: Liga Portugal)