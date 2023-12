José Mourinho responde somente em português na flash: «O meu italiano não é suficientemente polido...»

A carregar o vídeo ...

Fiel ao seu estilo, José Mourinho surpreendeu tudo e todos ao responder somente em português na zona de entrevistas rápidas e também na conferência de imprensa, após a vitória (2-1) da Roma em casa do Sassuolo.



"A razão pela qual estou a falar em português hoje é porque o meu italiano não é suficientemente polido e forte para expressar certos conceitos. Quando falei sobre estabilidade emocional, estava a falar de uma qualidade que na vida e no futebol é necessária para ter um desempenho ao mais alto nível", afirmou. Esta postura do técnico português está a ser encarada como uma forma de protesto depois da Federação Italiana ter aberto uma investigação pelas declarações sobre Matteo Marcenaro, árbitro do jogo de hoje, nas quais demonstrou alguma "preocupação" por considerar que o juiz não tinha "estabilidade emocional" para arbitrar jogos de elevado grau de exigência.