José Mourinho aceitou dar a cara pela Audi e é o novo embaixador da marca alemã no Reino Unido. E para selar a parceria o técnico português do Tottenham já recebeu um Q8 50 TDI, um SUV de 3,0 litros V6 com 282 cv de potência e 600 Nm de binário. (Vídeo Audi UK)